Motoristi najbolj nevarni sebi

V teh dneh je na cesti že mogoče opaziti motoriste, ki so jih na plan zvabili spomladanski sončni žarki. Ob tem pa je seveda vse, tako motoriste kot druge, ki v prometu sobivajo z njimi, treba opozoriti na nevarnosti, ki prežijo na njih. V lanskem letu je bilo namreč skupaj 1274 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil, kar je nekoliko več kot leto prej (1222). Do sredine tega marca je bilo teh nesreč že 53.

»V nasprotju z motoristi, ki predstavljajo veliko večino v celem koledarskem letu, pa v tem obdobju prevladujejo vozniki mopedov do 25 km/h,« smo izvedeli. V lanskem letu je umrlo 12 voznikov enoslednih vozil, leto prej 11. Huje je bilo poškodovanih 232. Tudi v lanskem letu se je potrdilo, da so motoristi najbolj nevarni sami sebi, saj so povzročili 807 prometnih nesreč in 12 smrti – 10 od teh so bili motoristi sami.

Lepa vremenska napoved

V teh dneh in ob optimistični srednjeročni napovedi vremena bodo tudi policisti nekaj pozornosti namenili motoristom in danes začeli nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil. Potekala bo do nedelje, 30. marca. Agencija za varnost prometa bo v tem obdobju dodatno ozaveščala motoriste in druge o nujnosti previdnega, postopnega in zmernega začetka nove motoristične sezone.

Pripravili bodo praktične dogodke, predavanja in preventivne delavnice. Policisti pa bodo torej poostreno preverjali hitrost, nepravilno prehitevanje, izsiljevanje prednosti, uporabo zaščitne opreme in psihofizično stanje voznikov. Posebno pozornost bodo namenili cestnim odsekom, ki jih motoristi najpogosteje uporabljajo. Pregledovali bodo tudi ceste in na morebitne nepravilnosti opozorili vzdrževalce cest.

Znanje je najbolje obnoviti na tečaju varne vožnje. FOTO: Amzs

Ko je govor o najpogostejših vzrokih nesreč, podatki za lansko leto kažejo, da so te še vedno neprilagojena hitrost (384 primerov), nepravilna smer oziroma stran vožnje (153) in neupoštevanje pravil o prednosti (67). Za voznike enoslednih motornih vozil so še vedno najbolj nevarni konci tedna, ko se je lani zgodilo skoraj 38 odstotkov prometnih nesreč s kar 9 umrlimi udeleženci ter 99 huje in 252 lažje poškodovanimi. Večina prometnih nesreč se je lani zgodila prek dneva (84,9 odstotkov), ponoči pa 161 (12,6 odstotkov). Seveda se večina prometnih nesreč zgodi v času motoristične sezone, torej med aprilom in oktobrom.

Čeprav se opozorila ob začetku sezone slišijo že izpeta, so še kako pomembna. Tako velja, da naj si pred začetkom nove sezone motoristi najprej vzamejo čas za pregled motorja in dobro pregledajo najpomembnejše sklope – od verige, zavornega in krmilnega mehanizma, pa do svetil in podvozja ter pnevmatik. Še najboljši pa je preventivni pregled pri strokovnjaku. Po zimskem premoru je nujno, da motoristi ponovno osvežijo svoje znanje in spretnosti, priporočena je udeležba na tečaju varne vožnje.

Utrujenost, slaba volja ali neprespanost lahko kritično vplivajo na zmožnost osredotočenosti na vožnjo kot tudi na ustrezne in pravočasne reakcije.

Pri Agenciji za varnost prometa motoriste pred vožnjo opozarjajo še na ustrezno psihofizično stanje, saj že utrujenost, slaba volja ali neprespanost kritično vplivajo na zmožnost osredotočenosti na vožnjo, kot tudi na ustrezne in pravočasne reakcije v kritičnih trenutkih, ko je treba reagirati v delčku sekunde. Pri daljših vožnjah je ključno, da motoristi poskrbijo za redno hidracijo, si vzamejo dovolj časa za počitek, vozijo strpno in defenzivno ter pravočasno prepoznajo nevarnosti na cesti.

Drugi pa v tem času bodite pozorni na motoriste, ki imajo zaradi značilnosti motorja majhno silhueto, kar pomeni, da jih je težje opaziti. »Posebej previdni bodite v križiščih, kjer so motoristi pogosto (pre)hitri in mnogi vozniki težko ocenijo njihovo hitrost. Posledice takšnega odvzema prednosti so lahko tragične,« opozarjajo na policiji.