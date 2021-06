Motoristi minuli vikend padali kot za stavo

Neprilagojena hitrost

Te dni bodite pozorni na cesti. FOTO: Blaž Samec

Voznik avtomobila je od zadaj trčil v motorno kolo in ga potiskal še približno 110 metrov.

Podaljšani konec tedna je bilo na naših cestah veliko motoristov, žal pa je to pomenilo tudi precej nesreč. O številnih so poročali policisti.S celjske policijske uprave so sporočili, da se je v nesreči na Ostrožnem minuli četrtek nekaj pred 18. uro hudo poškodoval 24-letni voznik kolesa z motorjem, ki je vozil od Dečkove ceste proti Ostrožnemu. »Zaradi neprilagojene hitrosti je na ravnem delu vozišča izgubil oblast nad kolesom z motorjem, padel in se hudo poškodoval,« sporoča, tiskovna predstavnica PU Celje.V nedeljo malo pred 14. uro je bila huda nesreča v Spodnjih Prelogah, kjer sta trčila voznik osebnega vozila in motorist. Zgodila se je zaradi nepravilnega vključevanja voznika osebnega vozila na regionalno cesto, 29-letni motorist pa se je hudo poškodoval. Predsinoči malo pred 22. uro se je 47-letni motorist hudo poškodoval v Škalah. Vozil je od Plešivca, a je bil prehiter in je pri cestni oviri padel.Tudis Policijske uprave Koper je poročal o več nesrečah. V četrtek je tako zaradi neprilagojene hitrosti ob 15.56 na cesti Planina–Unec padel 49-letni motorist, državljan Nemčije, in se lažje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v UKC Ljubljana. V petek ob 22.15 je na lokalni cesti Hruševje–Orehek 52-letni voznik z 28-letno sopotnico padel z motornim kolesom, pri tem pa sta se oba lažje poškodovala. V soboto ob 9.27 je 69-letni voznik kolesa z motorjem treščil v avto 36-letnega voznika osebnega avtomobila in se prav tako lažje poškodoval.V nedeljo ob 8.50 pa sta se v Hruševju lažje poškodovala 50-letni motorist in njegova 48-letna sopotnica. Nesrečo je zakrivil 74-letni voznik avtomobila, ki je od zadaj trčil v motorno kolo in ga potiskal še približno 110 metrov. Alkotest je pokazal, da sta bila oba trezna, policisti pa natančen vzrok trčenja še ugotavljajo.