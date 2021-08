Motoristi divjajo skozi Posočje

Divjake lovijo z radarjem. FOTO: Ljubo Vukelič

Zaradi pričakovanega povečanega prometa motoristov so novogoriški policisti v sodelovanju s Specializirano enoto za nadzor prometa Generalne policijske uprave tudi prejšnja dva konca tedna poostrili nadzor cestnega prometa na Severnem Primorskem, še zlasti na območju Zgornjega Posočja in keltike. »Pričakovane napovedi so se uresničile, saj so se v Zgornje Posočje zgrnile trume motoriziranih obiskovalcev, med katerimi je bilo veliko tako slovenskih kot tudi tujih voznikov motornih koles,« je povedal, tiskovni predstavnik tukajšnje policijske uprave.Tako so 15. avgusta ugotovili 29 kršitev in v 27 primerih voznikom izrekli globo, dva pa opozorili. V soboto, 21., in nedeljo, 22. avgusta, so kontrolirali 64 voznikov motornih vozil in izdali 39 plačilnih nalogov ter 8 glob. Je pa pozitivno vsaj to, da so v postopkih skupaj odredili 45 preizkusov alkoholiziranosti in prav vsi so bili v okviru dovoljenih vrednosti.Največja izmerjena hitrost vozniku motornega kolesa zunaj naselja pri omejitvi 90 kilometrov na uro je bila 21. avgusta 134 na uro, v naselju pa 85 kilometrov na uro.Naslednji dan so ujeli še večjega divjaka, ki je zunaj naselja vozil 145 na uro. Na Idrijskem pa ie prehiter motorist med vožnjo storil več drugih cestnoprometnih prekrškov in skoraj povzročil prometno nesrečo z nasproti vozečim vozilom. Policisti nadzore opravljajo tudi med tednom, prejšnji torek so ugotovili več kršitev.