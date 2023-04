Motoristi čez vikend na udaru, na Obali hude poškodbe 47-letnika

V soboto ob 16.25 je na cesti Strunjan – Belverede zaradi izsiljevanja prednosti prišlo do prometne nesreče, v kateri se je huje poškodoval motorist.

Policisti so ugotovili, da je 47-letna voznica, pri zavijanju levo na dovoz, izsilila prednost in tako zaprla pot 47-letnemu motoristu, ki je zaradi trka z osebnim avtomobilom padel po vozišču in se pri tem hudo telesno poškodoval.

Zoper povzročiteljico prav tako sledi kazenska ovadba.