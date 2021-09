Motorista vrglo prek kovinske ograje, z njim je hudo

Na glavni cesti med naseljem Podselo in Doblarjem se je v soboto zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval motorist.



Kot so sporočili s PU Nova Gorica, je 24-letni voznik osebnega avtomobila v koloni vozil za osebnim avtomobilom in začel prehitevati, vendar se pred tem ni prepričal, da lahko to varno stori. V tistem trenutku ga je namreč že prehiteval 36-letni voznik motornega kolesa, ki se je umikal v levo in nato z motornim kolesom zapeljal na makadamsko izogibališče ter posledično trčil

v kovinsko zaščitno ograjo.



Po trčenju je motorno kolo obstalo na robu vozišča glavne ceste, motorista pa je vrglo preko kovinske varnostne ograje

na utrjeno dovozno pot, kjer je huje poškodovan obležal.



Poleg policistov so na kraju nesreče posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so predvidoma huje poškodovanega motorista po nudeni oskrbi z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: