Motorista po trčenju obilo v še en avtomobil, z njim je hudo

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti PP Dolenjske Toplice bili 1. oktobra nekaj pred 11. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznikov dveh osebnih vozil v Žužemberku.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 55-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil voznice, ki je pripeljala iz nasprotne smeri. Po trčenju ga je odbilo še v avtomobil voznika, ki je vozil pred njim. Huje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer med 29. septembrom in 2. oktobrom posredovali v 278 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 784 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Zasegli so vozila petim kršiteljem cestnoprometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 50 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreč pri delu, sprožitev signalno-varnostnih naprav, požara, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.