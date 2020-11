Ob 15.16 je na cesti Solkan–Grgar, v Občini Nova Gorica, voznik motornega kolesa zbil kolesarja, ki se je lažje poškodoval po glavi.



Gasilci iz JZ GRD Nova Gorica so kolesarju nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Nova Gorica, ki so ga na nadaljnje preiskave prepeljali v bolnico Šempeter, poroča Uprava za zaščito in reševanje.