Motorist zapeljal s ceste in v drevo

Med žrtvami jih je precej. FOTO: Mavric Pivk

Števec cestnih tragedij kaže že številko 78.

V minulem tednu se je na slovenskih cestah zgodilo pet smrtnih prometnih nesreč, v katerih je umrlo 6 oseb, so včeraj sporočili z Generalne policijske uprave. Števec cestnih tragedij se je letos zavrtel že do številke 78. V enakem obdobju lani so ceste zahtevale 59 smrtnih žrtev.Med žrtvami izstopajo motoristi in tudi zadnji je bil motorist, ponesrečil se je v nedeljo okoli 19. ure na glavni cesti od Petrine proti Kočevju. Kot je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana, je 47-letni moški vozil motorno kolo od Petrine proti Kočevju in po prehitevanju dveh osebnih avtomobilov zapeljal nazaj na desno smerno vozišče in nato v levi nepregledni ovinek. »Pri tem je izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal desno z vozišča po klancu navzdol, kjer je trčil v drevo. Tako hudo se je telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče,« je pojasnila. Posredovali so tudi gasilci PGD Vas-Fara in Kočevje in med drugim zavarovali kraj nesreče.Istega dne okoli 16. ure se je motorist ponesrečil tudi na cesti med Osilnico in Kočevsko Reko. »Povzročitelj je bil voznik osebnega vozila, ki ga je začelo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v ovinku zanašati tako, da je zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem se je pravilno pripeljal motorist,« je pojasnila predstavnica ljubljanskih policistov in dodala, da so motorista, ki se je v trčenju lažje poškodoval, odpeljali v zdravstveni dom v Kočevje.Z mariborske policijske uprave pa so poročali, da je v nedeljo okrog 20.30 na območju policijske postaje Podlehnik 70-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na vozišče regionalne ceste, ko je po njej peljal 48-letni motorist s sopotnico in začel zavirati, da bi se izognil trčenju. »Ob tem je v njiju trčil za njima vozeči 46-letni motorist, pri čemer sta se 48-letnik lažje, njegova sopotnica pa huje telesno poškodovala,« so sporočili in dodali, da je 40-letnica po njihovih informacijah zunaj smrtne nevarnosti.Huda nesreča motorista se je v petek zgodila tudi na območju PU Celje, so sporočili policisti: »Okoli 14. ure smo na območju Pariželj obravnavali hudo prometno nesrečo, ko je 54-letni voznik motornega kolesa zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zadnji del osebnega vozila, katerega voznica je ustavila zaradi zavijanja v levo.«