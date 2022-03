Motorist v smrtni nevarnosti (FOTO)

Motoristična sezona se je nedvomno začela. Na žalost so namreč policisti včeraj poročali o več hudih prometnih nesrečah motoristov, ki so se zgodile minuli konec tedna.

Tako se je v nedeljo ob 16.05 zgodila huda prometna nesreča na cesti med Sevnico in Tržiščem pri naselju Jelovec.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PPP Novo mesto je 40-letni motorist vozil od Sevnice proti Tržišču. Pri naselju Jelovec je v desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na levo stran vozišča in trčil v avtomobil 46-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli, s helikopterjem pa so ga nato prepeljali v UKC Maribor.

»Po podatkih iz bolnišnice je 40-letni moški zaradi hudih poškodb še vedno v smrtni nevarnosti, 46-letna voznica se je v nesreči lažje poškodovala,« je dodala. Drenikova je poročala še o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila v Stranjah pri Škocjanu, ki se je zgodila v soboto okoli 16.30.

»Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču z vozilom oplazil motor, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 49-letni motorist,« je pojasnila. Motorist in sopotnica sta po trčenju padla in se huje poškodovala, reševalci pa so ju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,74 miligrama alkohola. Zoper njega bodo tako na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Počilo je na cesti med Sevnico in Tržiščem pri naselju Jelovec.

S celjske policijske uprave so poročali, da se je v soboto dopoldne v Brezju pri Podplatu huje poškodoval 38-letni motorist, ki je pri prehitevanju drugega vozila izgubil oblast nad motorjem in padel.

Brez čelade

V nedeljo popoldne pa je na Žavcarjevem Vrhu ob robu gozda in zunaj urejenih cestnih površin padel 29-letni voznik cross motorja in se pri tem prav tako hudo poškodoval. »Voznik med vožnjo ni uporabljal zaščitne varnostne čelade,« sporočajo s PU Maribor. Motorista so s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor.

»Policisti bodo zoper njega zaradi kršitve zakona o ohranjanju narave uvedli postopek o prekršku, pristojnemu tožilstvu pa bodo podali tudi poročilo,« še dodajajo.