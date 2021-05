Motorist v naselju vozil 125 km/h

Šentjurski policisti so včeraj dopoldne pri opravljanju kontrole cestnega prometa med Šentjurjem in Stopčami obravnavali 44-letnega voznika motornega kolesa doma z mariborskega območja, ki je pri omejitvi 50 km/h vozil 125 km/h. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.



Iz PU Celje so poročali še o eni nesreči: »V petek zvečer smo v Celju obravnavali prometno nesrečo. Povzročil jo je 44-letni voznik neregistriranega osebnega vozila (z nameščenima dvema različnima registrskima tablicama), ki je vozil brez vozniškega dovoljenja.«



Voznik, ki je imel v krvi 2,4 promila alkohola, je zapeljal z vozišča in trčil v ograjo ob stanovanjski hiši. Sledi obdolžilni predlog.

