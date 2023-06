Motorist treščil v srno

Včeraj ob 21.55 je na cesti Jama pri Dvoru–Lašče, občina Žužemberk, motorno kolo trčilo v srno. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila.

Gasilci pa so tudi nudili pomoč policistom pri osvetljevanju kraja dogodka in delavcem avtovleke pri nalaganju motorja. Reševalci NMP Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovanega motorista in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Novo mesto, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.