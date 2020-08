Nekaj minut po 18. uri je na Kolodvorski cesti v Pivki motorist trčil v počitniško prikolico, poroča uprava za zaščito in reševanje. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi.



Gasilci PGD Postojna in Pivka so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in odklopili akumulator. Ekipa NMP Postojna je oba poškodovanca oskrbela in prepeljala na zdravljenje v ljubljanski klinični center.