Motorist trčil v obcestni znak, odpeljali so ga reševalci

Nekaj minut pred polnočjo je na hitri cesti Nova Gorica–Ajdovščina na izvozu Ajdovščina voznik motornega kolesa trčil v obcestni znak, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP Nova Gorica. Gasilci so poškodovanega motorista oskrbeli do prihoda reševalcev, nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila, poskrbeli za nevtralizacijo razlitih motornih tekočin na vozišču in odvoz motocikla s kraja nesreče. Reševalci so poškodovanca prepeljali v šempetrsko bolnišnico.