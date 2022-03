Motorist s poškodbami glave: vozil je v nevarnih razmerah in brez čelade

PU Kranj poroča o dveh padcih motoristov. Na Bledu se je eden poškodoval pri padcu, v nesreči je bil udeležen sam, okoliščine pa policisti še preverjajo.

Že dan prej so nesrečo motorista obravnavali tudi kranjski policisti. V okolici Kranja je padel motokrosist in se poškodoval. Motorno kolo ni bilo registrirano, vozil je prehitro, pa tudi čelade ni uporabljal. Utrpel je več poškodb, tudi poškodbo glave, zaradi česar so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

»Razmere glede na temperature, pesek na cesti in nasploh zimsko obdobje, niso primerne za udeležbo motoristov v prometu. Zato motoriste pozivamo, naj počakajo na ugodnejše razmere in jih opozarjamo na upoštevanje prometnih pravil ter k odgovornim dejanjem, ki naj ne ogrožajo osebne varnosti in varnosti drugih,« opozarja (nelektorirano) PU Kranj.