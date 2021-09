Motorist prehiteval v ovinku, kombi se trčenju ni mogel izogniti

V sredo okoli 7.30 se je na cesti med Kisovcem in Zagorjem zgodila prometna nesreča. Policisti PU Ljubljana so ugotovili, da je motorist vozil iz Kisovca proti Zagorju ob Savi in v nepreglednem ovinku pričel prehitevati vozila pred seboj: »V tem času je nasproti pravilno pripeljal voznik kombija. Kljub umikanju voznikov je prišlo do trčenja, saj je motorist zadel v rob kombija in padel. Po trčenju je hudo poškodovan obležal na travnati površini.«



Z reševalnim vozilom so motorista odpeljali v bolnišnico, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nesrečo še preiskujejo.

