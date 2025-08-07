Motorist prehiteval in spregledal zavijanje v levo, odpeljal ga je helikopter

Včeraj, 6. avgusta ob 14.11, so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči III. kategorije s hudimi telesnimi poškodbami na glavni cesti Tolmin – Kobarid, v križišču za naselje Kamno z udeležbo tujega motorista in voznika osebnega avtomobila.

Poleg tolminskih policistov so bili na kraj nesreče napoteni tudi reševalci NMP ZD Tolmin in tamkajšnji gasilci. Ugotovljeno je bilo, da je 63-letni voznik motornega kolesa, državljan Nemčije pred omenjenim križiščem prehiteval več vozil in v nadaljevanju spregledal, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila, nemških registrskih številk (v njegovem vozilu je bil tudi 23-letni sopotnik) pravilno nakazal smer in zavijal levo.

Nadaljnje zdravljenje v ljubljanskem kliničnem centru

Med nemškim motoristom in voznikom avtomobila je prišlo do trčenja, pri čemer je 63-letni voznik motornega kolesa utrpel predvidoma hude telesne poškodbe. Po nudeni prvi pomoči na kraju so poškodovanega motorista s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, prav tako je bil predvidoma lažje telesno poškodovan tudi drugi udeleženi voznik osebnega avtomobila.

V prometni nesreči je bilo kot posledica prometne nesreče poškodovano tudi osebno vozilo, slovenskih registrskih številk, ki je bilo parkirano v neposredni bližini križišča za Kamno. Tolminski policisti bodo zoper povzročitelja prometne nesreče ustrezno ukrepali.