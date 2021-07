Motorist prehiteval pri polni črti

V torek malo po 15. uri sta po regionalni cesti iz smeri Slovenske Bistrice proti Mariboru vozila 52-letni voznik osebnega avtomobila in 62-letni voznik motornega kolesa. V bližini bencinskega servisa v Bukovcu je motorist kljub polni črti pričel prehitevati avto in trčil vanj, ko je ta začel zavijati na levo.



V trčenju se je motorist hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil prepeljan v UKC Maribor, so sporočili iz PU Maribor.

Komentarji: