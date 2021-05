Mopedist poškodovan, na kraju že reševalci (FOTO)

FOTO: B. F.

Okoli 8. 30 se je v središču Radovljice, med stavbo Linhartove dvorane in upravno enoto, zgodila prometna nesreča, v kateri se je po neuradnih podatkih poškodovala ena oseba.Udeležena sta poltovornjak toyota hilux in mopedist, ki je v smeri starega mestnega središča vozil po kolesarski stezi.Na kraju dogodka so vse pristojne službe, ki nudijo prvo pomoč ponesrečenemu mopedistu.Glavna radovljiška prometnica je trenutno zaprta za ves promet od avtobusne postaje do gasilskega doma.