Motorist po padcu zdrsnil po cestišču in trčil v nasproti vozeči avto

Danes ob 11.32 je na regionalni cesti Moravče–Izlake, pri odcepu za Peče, občina Moravče, mopedist pri vključevanju na glavno cesto zaprl pot motoristu, ki je po trčenju padel, drsel po cesti in trčil še v nasproti vozeče osebno vozilo.



Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanima do prihoda reševalcev in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so oba poškodovana, motorista in mopedista, na kraju oskrbeli ter prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

