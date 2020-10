Smrt na Gorenjskem: motorist padel, odneslo ga je v avto

S Policijske uprave Kranj poročajo o smrtni nesreči motorista, ki se je zgodila danes ob 14.45 na regionalni cesti Radovljica - Lesce (vzporedna cesta z avtocesto).



Okoliščine kazejo, da je zaradi neprilagojene hitrosti voznje padel in med drsenjem po tleh s telesom zadel osebni avtomobil, ki se mu je nasproti poskusal umikati. Umrl je na kraju nesreče.



Gre za letošnjo enajsto smrtno žrtev na Gorenjskem. Lani je v celem letu umrlo sedem udelezencev. Pospravite motorje Policisti ob tem opozarjajo, da je čas, da motorna vozila »pospravite v kot« do naslednje motoristične sezone. Razmere niso več ustrezne.



»Kot najpogostejši vzrok za najtežje nesreče že vrsto let izstopa neprilagojena hitrost, bodisi kot samostojen razlog ali pa v kombinaciji z drugimi nevarnimi dejavniki pri vožnji, kot so izsiljevanja prednosti, nepravilna stran in smer vožnje, prehitevanja, ... Zato prosimo, vozite s prilagojeno hitrostjo.«