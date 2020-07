Motorist padel, motor pristal na terasi lokala

S. N. Ko bodo zbrali vsa obvestila, bodo policisti izvedli ustrezen ukrep. FOTO: S. N.

Prehitri in pijani kolesarji

Motorist med vožnjo ni uporabljal čelade in druge motoristične opreme, vozilo pa je bilo neregistrirano.

V soboto kakih deset minut pred tretjo uro popoldne se je na asfaltiranem dvorišču poslovnega kompleksa v naselju Veliko Mlačevo zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 23-letni motorist.Po do zdaj zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ker je voznik motornega kolesa zaradi neprilagojene hitrosti padel, nato pa trčil še v parkirano vozilo in senčnik na terasi gostinskega lokala. Motorist je obležal pri osebnem vozilu, motor pa je pristal na vrtu lokala. Pri tem se je 23-letnik huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v urgentni blok ljubljanskega kliničnega centra. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter dali prvo pomoč ponesrečenemu do prihoda reševalcev, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.Kot poročajo z ljubljanske policijske uprave, je motoristovo življenje ogroženo. Med vožnjo ni uporabljal čelade in druge motoristične opreme, vozilo pa je bilo neregistrirano.V treh prometnih nesrečah so se ponesrečili trije kolesarji, ki so očitno pregloboko pogledali v kozarec. Po 11. uri je v naselju Podgorje kolesar zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v klinični center Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Preizkus alkoholiziranosti pri njem je pokazal 0,75 mg/l alkohola v izdihanem zraku.Prav tako zaradi neprilagojene hitrosti je kolesar padel ponoči v Grosuplju in se pri tem laže poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,80 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Okoli 23. ure pa je na Dunajski cesti v Ljubljani zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje ranil še en kolesar. Napihal je 0,81 mg/l alkohola. Policisti so vsem trem izdali plačilni nalog.