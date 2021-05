Motorist padel in se poškodoval

V torek ob 17. uri so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči na območju naselja Hum v občini Brda, kjer je padel in se poškodoval voznik motornega kolesa. Po sedaj zbranih podatkih je 48-letni voznik motornega kolesa vozil iz Podsabotina proti naselju Hum.



Med vožnjo na omenjeni relaciji je zaenkrat še iz neznanega vzroka padel po vozišču in se predvidoma lažje telesno poškodoval.



Poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju nezgode posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici. Pomoč policistom in reševalcem so na kraju nudili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.



Povzročitelju nesreče bo zaradi kršitve prometne zakonodaje izdan plačilni nalog.

