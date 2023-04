Motorist in sopotnik v prometni nesreči huje poškodovana

V soboto nekaj pred 21. uro je v Domžalah v križišču Bernikove in Češminove ulice prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Ugotovljeno je bilo, da je motorist s sopotnikom pripeljal iz neprednostne ulice in zapeljal na Češminovo ulico, po kateri je pravilno vozil voznik osebnega vozila.

Motorist je trčil v vozilo in padel. V nesreči sta se motorist in njegov sopotnik, ki ni nosil čelade huje poškodovala, vendar po doslej znanih podatkih nista v življenjski nevarnosti.

Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in

bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.