Motorist hudo poškodovan, povzročitelj nesreče pobegnil

Včeraj okoli 19.30 se je v križišču Ptujske ceste in Dogoške ceste v Mariboru zgodila prometna nesreča. Neznani voznik srebrnega osebnega avtomobila je izsilil prednost 28-letnemu motoristu. Ta je po trčenju padel in se hudo poškodoval, zato so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,28 mg alkohola. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policija poziva voznika in morebitne očividce prometne nesreče, da se zglasijo na postaji PP Maribor ali pokličejo na 113 ali 02 450 2030.



Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je bila Ptujska cesta za ves promet zaprta do 22.40. Obvoz je bil urejen po okoliških ulicah.



