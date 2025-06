Motorist (65) trčil v reševalno vozilo, odpeljali so ga

V soboto ob 18.13 so bili na PU Koper obveščeni o hujši prometni nesreči na cesti Sežana-Vrhovlje.

»Na kraju nesreče so policisti ugotovili, da je 65-letni motorist iz okolice Kopra peljal od Sežane proti Vrhovljam in v desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno vozišče, kjer je trčil v reševalno vozilo, ki je pravilno pripeljalo iz nasprotne smeri. Izdali so mu plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti, odpeljali so ga v SB Izola, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan (zlom petih reber in nosne kosti),« so sporočili z omenjene policijske uprave.

Na številko 113 prejeli skupno 604 klice

Policisti PU Koper so sicer v zadnjem vikendu intervenirali v 297 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 604 klice. Obravnavali so 44 prometnih nesreč z materialno škodo, 3 s hujšimi in 6 z lažjimi poškodbami.