Motorist (33) pripeljal pravilno, a umrl na kraju nesreče

Včeraj ob 14.48 se je glavni cesti Škofja Loka–Železniki, zunaj naselja Selca, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.Nesreča se je zgodila, ko je 36-letni voznik osebnega avtomobila iz Tolmina med vožnjo iz Selc proti Železnikom zapeljal čez sredinsko črto v času, ko je po nasprotnem voznem pasu pravilno pripeljal 33-letni voznik motornega kolesa iz okolice Domžal, poroča spletna stran policije. Vozili sta trčili.Voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb umrl na kraju.Policisti so tako v zadnjih 24 urah obravnavali 82 prometnih nesreč, od tega tri, v katerih so tri osebe umrle, 20 nesreč z lahkimi poškodbami in tri s hudimi.