Motorist (18) hudo poškodovan, trčil je v kamnito brežino

S policijske uprave Nova Gorica poročajo o hudi nesreči mladega motorista na glavni cesti Deskle – Plave, v občini Kanal ob

Soči. Kot so ugotovili, je 18–letnik, voznik začetnik, vozil iz Deskel proti naselju Plave. Ko je pripeljal v desni nepregledni ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča v levo in se zaletel v kamnito brežino.



V prometni nesreči se je huje poškodoval. Ob nesreči so poleg policistov iz Nove Gorice posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci nujne medicinske pomoči, ki so poškodovancu na kraju nudili prvo pomoč in ga kasneje z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Povzročitelju nezgode bodo zaradi odgovornosti za storitev prekrška izdali tudi plačilni nalog.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: