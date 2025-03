Tri mesece po grozoviti smrti 27-letne Filipinke Marvil Facturan Kocjančič so njenega moža, 31-letnega Mitjo Kocjančiča, obtožili uboja. »24. marca je bila na Okrožno sodišče v Kranju vložena obtožnica zaradi kaznivega dejanja uboja po prvem odstavku 115. člena kazenskega zakonika v zvezi s tretjim in drugim odstavkom 29. člena KZ-1,« so nam odgovorili z Okrožnega državnega tožilstva v Kranju. Za uboj je v Sloveniji predpisana kazen od pet do 15 let zapora, a ker navedena odstavka zapisanega člena govorita o neprištevnosti, bo ob dokazanem uboju v psihiatrični ustanovi zaprt največ pet let. ...