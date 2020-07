Motili sosede, lotili so se še policistov

Brežiške policiste so v sredo okoli 3. ure poklicali na pomoč iz naselja Gazice, kjer naj bi kršitelja predvajala glasno glasbo ter motila javni red in mir.



Pijani kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, kričal je in poskušal fizično napasti policiste, zato so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.



V postopek policistov se je vmešaval tudi drugi kršitelj, za katerega so prav tako uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Kršiteljema in ženski, ki je prav tako kršila javni red in mir, bodo izdali plačilne naloge, poroča novomeška policijska uprava.