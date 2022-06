Lopov zamotil starejšo žensko, njegov pomočnik pa kradel

Policisti so bili pred dnevi obveščeni o drzni tatvini v okolici Litije. Neznanec je na domu s pogovorom zamotil starejšo žensko in z njo odšel v kletne prostore, njegov pajdaš pa je med tem iz hiše odtujili gotovino in nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov. Opis enega izmed storilcev: 30 do 40 let, visok okoli 175 cm, normalne postave, nosil je srajco.

Policisti zadevo preiskujejo in ugotavljajo, da se je povečalo število drznih tatvin iz hiš. Velikokrat so žrtve starejše osebe (včasih slabotne in dementne), ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke. Storilci se v večini primerov do osamljenih hiš pripeljejo z vozilom, se zlažejo, da bodo opravili dela na telekomunikacijah ipd. Žrtev zvabijo iz hiše, v tem času pa njihovi pomočniki iz odklenjenih hiš odtujijo vrednejše predmete.