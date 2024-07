Moški z nožem in kladivom v roki prestrašil sostanovalce bloka

V ponedeljek ob 17.34 je bila Policijska uprava Nova Gorica obveščena o kršitvi javnega reda in miru v stanovanjskem bloku v Ajdovščini.

Patrulja je na kraju dogodka ugotovila, da je 48-letni domačin v roki držal nož in kladivo, ker je bil vznemirjen zaradi dejanj druge stanovalke.

Policisti so v poročilu zapisali, da je bilo ugotovljeno, da z nožem in kladivom ni nikogar ogrožal. Domačinu je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.