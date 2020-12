Moški vznemirjal pri Otočcu

Policiste postaje Novo mesto so v soboto poklicali na pomoč iz naselja v okolici Otočca, kjer naj bi moški kršil javni red in mir.



Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 26-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, s kričanjem vznemirjal prebivalce naselja in udaril partnerico. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, pišejo v poročilu PU Novo mesto.