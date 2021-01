Moški v Kopru grozil, eden pa se je izdajal za policista

Koprski policisti so v ponedeljek dobili prijavo moškega, da je v Kopru do njega pristopil moški in mu grozil. Fotografiral naj bi namreč v njegovi smeri, on pa je zahteval, da fotografijo izbriše. Zatem je pristopil še eden, ki je dejal, da je policist, in zahteval, naj preneha groziti.



Moškega, ki je grozil, so policisti po opisu izsledili pri tržnici in ugotovili, da gre za 39-letnega Koprčana. Zoper njega bo sprožen hitri postopek po zakonu o javnem redu in miru, po zakonu o nalezljivih boleznih pa bo še oglobljen, ker ni uporabljal maske, ko se je moškemu približal. Glede moškega, ki naj bi se izdajal za policista, še zbirajo obvestila.

