Moški sredi dne na ulici napadel znanca

Škofjeloški policisti so v sredo s kazensko ovadbo na okrožno sodišče privedli moškega, ki je v torek nekega svojega znanca brez povoda napadel na javnem kraju in ga poškodoval po različnih delih telesa. Zaradi nasilnih dejanj so ga sicer že večkrat obravnavali.



Policisti so nasilneža pridržali in ugotovili elemente ponovitvene nevarnosti. Zanj je bil odrejen pripor, so sporočili iz PU Kranj.

Komentarji: