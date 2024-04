Moški s kirurško masko se ji je predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja

Iz PU Celje so sporočili, da so v Kompolah v petek obravnavali tatvino. Moški s kirurško masko na obrazu je prišel do stanovanjske hiše. Lastnici se je predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in jo pod pretvezo, da mora preveriti napako, zvabil iz hiše. Ko sta bila zunaj, je v hišo vstopil drugi moški in ukradel zaklenjen trezor. V trezorju so bili večinoma dokumenti. Občane ob tem policisti znova opozarjajo, naj ne nasedajo neznancem, ki do njihovih domov prihajajo pod raznimi pretvezami.