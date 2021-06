Moški pri Otočcu skočil v Krko, iz nje so ga rešili gasilci

V torek ob 19.01 je pri gradu Otočec, občina Novo mesto, moški skočil v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so občana rešili iz vode in predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči Novo mesto, piše uporava za zaščito in reševanje.

Komentarji: