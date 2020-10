Ob 16.38 je na Bukovčevi ulici na Viru, občina Domžale, v bližini balinišča občan skušal uničiti staro pirotehniko, ki pa je pri tem eksplodirala in ga huje poškodovala. Prvo pomoč so mu nudili bližnja stanovalka in gasilci CZR Domžale, reševalci NMP Domžale pa so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.