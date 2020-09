Moški poškodoval nekdanjo partnerico

Jeseniški policisti so konec prejšnjega tedna zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja obravnavali moškega, ki je v dejanju lažje poškodoval nekdanjo partnerico, kršil pa je tudi prepoved približevanja.



Moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja, so kriminalisti po dogodku prijeli in pridržali. Preiskovalna sodnica mu je odredila pripor.



Kranjski policisti poudarjajo, da je treba nasilje prijaviti takoj, ko se zgodi, zato v tem primeru s klicem na policijsko postajo ne odlašajte.