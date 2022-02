Moški padel v zaledenel ribnik, rešila sta ga mimoidoča

V naselju Stražišče v Kranju se je v četrtek okoli 15. ure na zaledenelem ribniku zgodila nesreča. Kot je sporočila policija, se je moški zadrževal na zaledenelem ribniku in skozi led padel vanj. Iz vode sta ga rešila mimoidoča, za kar jima policisti izrekajo pohvalo. »Zahvaljujemo se jima za varen, hiter in uspešen odziv.« Pomagala sta si z daljšo palico, proti njemu pa sta odvrgla tudi nahrbtnik, za katerega se je držal, in ga potegnila iz vode.

»Opozarjamo na odgovorno zadrževanje ob ledenih površinah in zaradi velike nevarnosti močno odsvetujemo zadrževanje na njih,« še pozivajo možje v modrem.