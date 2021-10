Moški padel s traktorja, policija sporočila, da je umrl

V soboto okoli 16. ure se je pri odcepu za Soze zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval moški.



Kot so sporočili koprski policisti, so ob ogledu ugotovili, da je 63-letni voznik izgubil nadzor nad traktorjem in zato zapeljal v obcestni jarek. Pri tem je padel s traktorja in se huje poškodoval po glavi. Traktor, ki je bil v prestavi, se je odpeljal naprej, in se ustavil šele na pobočju, po približno 70 metrih vožnje.



Poškodovanega voznika so s kraja nesreče s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.



Včeraj popoldne so PU Koper obvestili, da je v bolnišnici umrl.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: