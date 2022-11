Nadlegoval goste in osebje lokala

Novomeške policiste so minuli petek okoli 19. ure poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v okolici Novega mesta, kjer je pijan moški nadlegoval osebje in goste lokala.

32-letni kršitelj se niti po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.