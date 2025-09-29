Moški masturbiral na avtobusu, polnem osnovnošolcev, nekateri so ga snemali

Moški je na avtobusu na liniji Kidričevo–Maribor, ki ga uporabljajo tudi osnovnošolci, masturbiral. Dogodek so potrdili na policiji, sprožil pa je burne odzive staršev in občanov. Nekateri so povedali, da je storilca več otrok celo snemalo, njegova fotografija in posnetek dejanja pa sta se hitro razširila po spletu, a so ju pozneje umaknili.

Po poročanju Ljubljanainfo starši vozačev opozarjajo, da takšni primeri potrjujejo njihove pomisleke glede občinske odločitve o združevanju linij. Prepričani so, da otroci niso dovolj zaščiteni, saj so zaradi takih sprememb bolj izpostavljeni neprimernim situacijam. Del staršev krivdo pripisuje občini.

Del staršev krivdo pripisuje občini. FOTO: Tadej Regent/Delo

Župan očitke zavrnil

Anton Leskovar FOTO: Igor Mali

Že od poletja je v Kidričevem aktivna civilna iniciativa za varnost otrok, ki se glasno zavzema proti varčevalnim ukrepom pri šolskih prevozih. Kritiki poudarjajo, da so otroci na rednih avtobusnih linijah bolj izpostavljeni nevarnostim, saj tam ne potujejo le osnovnošolci, temveč tudi drugi potniki.

Župan Anton Leskovar je očitke zavrnil. Po njegovih besedah je javni prevoz varen in predstavlja vzgojno okolje za otroke ter mladostnike. Kot argument je navedel statistiko, po kateri je nesreč v avtobusnem prometu manj kot pri vožnji z osebnimi avtomobili, ter poudaril strokovno usposobljenost voznikov, poroča omenjeni portal.