Moški ležal sredi predora Markovec: izvedeli smo, kaj se je zgodilo (FOTO)

Na facebooku je minuli četrtek zaokrožila fotografija iz predora Markovec s tujega portala GP Maljevac, in sicer s pripisom, da v tistem trenutku tam na tleh leži oseba. Pod objavo se je vsulo večje število komentarjev, večina uporabnikov spleta pa se je spraševala, zakaj osebi na tleh nihče ne pomaga.

Nastal je zastoj. FOTO: GP Maljevac/FB

Na Policijski upravi Koper smo preverili, kaj se je zgodilo. »S strani Darsa smo ob 17.41 prejeli obvestilo, da je v predoru Markovec prišlo do prometne nesreče, v kateri je udeležen voznik motornega kolesa,« pojasnjujejo možje v modrem, ki so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 22-letni moški iz okolice Kopra vozil motorno kolo skozi predor Markovec, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zdrsnil in padel na tla.

Pri tem je utrpel lahke telesne poškodbe – odrgnine. Na kraju so bili reševalci, ki so omenjenega z reševalnim vozilom odpeljali v SB Izola. Policisti mu bodo izdali plačilni nalog.