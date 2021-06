Mlajši moški, ki je skočil v hladno Blejsko jezero, je umrl

V nedeljo smo poročali o hujši nesreči na Blejskem jezeru , v kateri je moški z deske za veslanje skočil v hladno jezero in potonil. Našli so ga osem metrov globoko in odpeljali v bolnišnico. Gorenjski policisti so danes sporočili, da je moški žal izgubil bitko za življenje. Kot so nam pojasnili, gre za mlajšega odraslega moškega.Nesreča se je zgodila v nedeljo ob 13.30. Tja so odhiteli reševalci, gasilci in potapljači. Moški je v vročini z deske za veslanje stoje skočil v hladno jezero in potonil. Iz vode so ga rešili potapljači. Našli so ga okoli osem metrov globoko. Odpeljan je bil v zdravstveno ustanovo, je v nedeljo poročala kranjska policijska uprava.