Moški in ženska popivala v motelu in klicala na pomoč: neverjetno, kaj sta nato dejala policistom

Koprski policisti poročajo o nenavadnem dogodku, ki se je zgodil v ponedeljek. Operater na interventni številki 112 je sprejel klic z napovedjo hujše poškodbe, zatem pa je bil klic prekinjen. Ugotovljeno je bilo, da klic prihaja z območja mesta Sežana. Policisti so s terenskimi zbiranjem obvestil ugotovili, da je klic prišel iz enega od motelov v Sežani.

Izsledili so osebi, ki sicer prihajata z območja Kranja. Ugotovljeno je bilo, da sta ponoči popivala in se ne spominjata, da bi koga klicala. Zoper oba, moškega in žensko, bo na okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje – zloraba znamenj za pomoč in nevarnost.

Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let.