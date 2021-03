Moški in ženska nakradla za 2000 evrov parfumov

Kranjski kriminalisti so v četrtek na pristojno sodišče privedli moškega in žensko, ki sta osumljena tatvine parfumov v eni od prodajaln na območju Kranja konec februarja letos. V enem primeru tatvine je bila vrednost ukradenih stvari okoli 2000 evrov. Med preiskavo so kriminalisti zasegli tudi parfume iz druge tatvine. Oba sta bila že mnogokrat obravnavana zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Zanju je bil odrejen pripor, so sporočili iz PU Kranj.

