Moški grozil bivši partnerki, vozil pijan in trčil v parkirano vozilo

Koprski policisti so v torek ob 19.30 so prejeli obvestilo o vozniku, ki grozi bivši partnerki, vozi pod vplivom alkohola, trčil je tudi v parkirano vozilo.

Policisti so ga izsledili v vasi pri Kopru. Odrejen preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled je odklonil. Nadaljeval je z grožnjami in se ni umiril, zato so mu odredili pridržanje. Sledi ukrep po vseh zbranih obvestilih.