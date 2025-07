Moški (74) umrl po trku v hišo

Mariborski operativno komunikacijski center je bil včeraj v noči na nedeljo, natančneje ob 23.35, obveščen o prometni nesreči na lokalni cesti v naselju Ptujska Gora, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je 74-letni voznik osebnega avtomobila v križišču zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča ter trčil v stanovanjski objekt,« so podrobnosti nesreče navedli na PU Maribor.

Policisti Policijske postaje Podlehnik, ki so prvi prispeli na kraj nesreče, so vozniku takoj nudili prvo pomoč ter pričeli z oživljanjem do prihoda reševalne ekipe.

Žal so bile poškodbe voznika tako hude, da je bil ves njihov trud zaman in moški je na kraju umrl.