Moški (47) pretepal družino in stanovalce, odpeljala ga je policija

Policiste so v noči na soboto poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Trebnjem, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval in pretepal družinske člane in stanovalce, poroča novomeška policijska uprava.



Policisti so uporabili prisilna sredstva in 47-letnega moškega odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

