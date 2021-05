Moški (46) dvakrat klical policiste, češ da mu žena grozi

V nedeljo popoldne je 46-letnik iz Krškega dvakrat klical policiste in prijavljal, da mu žena grozi in doma razbija. Policisti so se odzvali dvakrat, ugotovili, da ni znakov, da bi bilo kaj narobe, sta pa bila prijavitelj in ona pod očitnim vplivom alkohola. Z njima se bodo pogovorili, ko bosta bolje.



Moškemu grozi, da bo dobil plačilni nalog zaradi lažne naznanitve prekrška, so sporočili iz PU Novo mesto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: